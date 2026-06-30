Milan : Ramos fait ses adieux au PSG : « Je laisse une partie de mon cœur ici »

L’attaquant du Milan AC, Gonçalo Ramos, a adressé un message d’adieu au PSG sur Instagram. Voici ses propos :

« Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus importants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG a été un privilège et un honneur que je garderai à jamais dans mon cœur.

Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable : deux Ligues des champions et plusieurs autres trophées, des instants gravés dans la mémoire de tous ceux qui ont partagé cette aventure.

Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire à nos côtés. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites.

Aujourd’hui, je pars mais une partie de mon cœur reste ici. Le PSG sera toujours ma maison, et je serai toujours fier d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire.

Merci pour tout.

Paris occupera à jamais une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille. »











