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Une prestation qui a fait se lever les spectateurs du Britannia Stadium : le Milan Futuro s’est incliné 2-1 face à Stoke lors de la deuxième journée du groupe B de la Premier League International Cup U21, mais tous les applaudissements sont allés à Fabio Pandolfi. Le jeune talent du Milan s’est illustré dans les deux phases de jeu, orchestrant le jeu avec la précision d’un maître couturier.

Le milieu de terrain originaire de la région de Bergame allie une technique de haut niveau à une intelligence tactique supérieure à la moyenne : il anticipe le déroulement des actions d’une minute, sait combiner dans les petits espaces et utiliser sa qualité de frappe quand il faut renverser le jeu avec une précision suisse.

L’histoire de Pandolfi est un hymne à la fidélité : douze ans au centre de formation du Milan, à gravir les échelons jusqu’à l’équipe Primavera (U20). La saison dernière (2025/2026), il s’est taillé une place centrale dans le système de Giovanni Renna, accumulant déjà un temps de jeu important et délivrant de précieuses passes décisives. Aujourd’hui, il est le phare du Milan Futuro de Navarro, le métronome par lequel passent toutes les offensives du club. Le Milan a montré sa confiance absolue en lui en lui faisant signer son premier contrat professionnel le 20 juillet 2025.

Fabio Pandolfi est né le 24 mai 2008 à Treviglio, dans la province de Bergame. Il a fait ses premiers pas à Cortenuova avant de rejoindre le Milan en 2015/2016 et de s’y attacher durablement. Du haut de ses 178 cm, avec un physique encore en développement, il se distingue par sa qualité technique et sa vision du jeu. Il évolue entre le milieu de terrain et la défense, sait lire les temps forts et faibles d’un match et accélérer le jeu en jouant à une touche.

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Ce qui frappe le plus dans sa progression, année après année, c’est la personnalité avec laquelle il joue : il ne force jamais ses actions, mais répond toujours présent dans les moments clés. Il s’inspire principalement de 3 joueurs, Andrea Pirlo, Luka Modrić et Samuele Ricci, dont il cherche à percer le secret pour maîtriser le rythme d’un match.

Il rêve de faire ses débuts en Serie A et d’avoir aussi un parcours important avec l’Italie, après une grande Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar. Amorim reçoit des rapports presque quotidiens. C’est désormais au club d’étudier le meilleur avenir possible pour un joueur qui n’a vraiment rien à faire en Serie D (3 buts décisifs lors de cette première partie de saison).