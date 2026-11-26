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Le Milan quitte le Pirée, à Athènes, avec le sourire après une remontée spectaculaire sur le terrain de l’Olympiacos : mené 2-0, il s’est imposé 4-2. Au-delà de la victoire et des trois points qui relancent le club dans la course à la qualification pour les barrages de la compétition, les bonnes nouvelles sont nombreuses.

Entre un nouveau but de Cisse, l’excellente prestation de Hutchinson et les buts de Pulisic et Moreira, Ruben Amorim peut assurément être satisfait de la seconde période de son équipe. Goncalo Ramos n’a toutefois pas pu y participer. Il a été remplacé, comme Estupinan, à la mi-temps, alors que les Grecs menaient 1-0. Si le remplacement du joueur de couloir répondait à un choix technique, celui du Portugais était lié à un problème survenu en première période.

AMORIM CONFIRME : « IL AVAIT MAL » : Interrogé par Sky juste après le match, Ruben Amorim a précisé que le remplacement de Ramos par Pulisic, avec Alphadjo Cisse de nouveau repositionné en faux numéro 9, ne visait pas à modifier le dispositif tactique. Il s’agissait d’un changement contraint : « Non, ce n’est pas moi qui ai changé le cours du match avec ce remplacement. Ramos est sorti parce qu’il avait mal, ce changement était obligatoire ».

CE QUI S’EST PASSÉ : Il faut dire que Ramos n’était pas dans une forme physique exceptionnelle ces derniers temps. Lors de la victoire contre Frosinone, il avait déjà été remplacé à la demande de son coéquipier Rabiot en raison d’un petit problème au mollet, ensuite résorbé. Cette fois, sa sortie n’est pas officiellement due à un problème musculaire, mais à une forte contusion, un coup reçu en première période. Ramos avait éliminé en dribble Lorenzo Pirola, ancien défenseur de l’Inter, mais celui-ci l’a fait tomber en lui portant un coup appuyé au tibia. Ramos a continué à jouer malgré la douleur, en boitant légèrement, jusqu’à son remplacement à la mi-temps.

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IL SERA ÉVALUÉ DEMAIN : Son remplacement était peut-être une mesure de précaution, mais le Milan devra réévaluer son état demain, avec des examens qui seront effectués à Milanello. Sa présence est en effet essentielle pour la suite de la saison du club, qui ne laissera rien au hasard.