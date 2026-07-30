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Milan, Pulisic est revenu aujourd’hui à Milanello : l’Américain s’entraîne avec Santi Gimenez

Milan AC

Milan, Pulisic est de retour : l’Américain à Milanello, avec lui aussi Gimenez

Christian Pulisic est revenu ce matin à Milanello après ses vacances post-Mondial avec les États-Unis. Initialement, son retour était prévu pour le mercredi 29 juin, mais l’AC Milan a accordé au joueur un jour supplémentaire, également pour des raisons logistiques.


Captain America , après les tests médicaux d’usage, va commencer à travailler pour retrouver la condition physique et récupérer de la micro-fracture du péroné droit contractée lors du dernier match contre la Belgique. Santiago Gimenez l’attendra, l’attaquant mexicain étant revenu quelques heures avant l’Américain et étant lui aussi aux prises avec la récupération après le problème physique à la cheville contracté avec le Mexique.

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