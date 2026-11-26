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Il y a assurément quelque chose de poétique dans la victoire du Milan, acquise après avoir renversé la situation au Geōrgios Karaiskakīs face à l’Olympiakos. Pendant plus d’une heure, les joueurs locaux semblent jouer à douze, portés par un soutien assourdissant. Mais dans la tempête grecque, le commandant Amorim a eu la sagesse de ramener le navire à bon port grâce à ses changements : « Cette victoire change assurément notre avenir. Nous avons bien joué en seconde période, mais nous avons encore commis beaucoup d’erreurs et nous devons progresser. Nous avons toutefois récupéré beaucoup de joueurs, la soirée a été positive », a déclaré le technicien portugais en conférence de presse.

« Nous avons encore beaucoup de travail pour devenir une équipe très forte, mais l’état d’esprit est là. C’est le début de quelque chose. » Amorim sent que cette première remontée menée à bien cette saison (face à la Lazio en championnat, le Milan s’était arrêté à 2-2, ndlr) peut être l’étincelle qui lancera une progression plus réfléchie et plus solide.

En Ligue Europa, cette victoire compte beaucoup dans la course aux seizièmes de finale : 6 ou 7 points lors des trois derniers matches, contre Ararat-Armenia, Sunderland et le Levski Sofia, pourraient suffire pour décrocher le billet. Le technicien portugais et Cardinale tiennent vraiment à cette compétition et sont convaincus qu’avec le mercato de janvier, le Milan peut viser le bout du parcours dans les deux compétitions.

Au-delà de la confirmation des qualités de finisseur de Cisse, auteur de 10 buts cette saison, et du retour de Pulisic à son meilleur niveau, le Milan a retrouvé la fiabilité de Tomori et de Musah, et célébré le coup d’éclat de Hutchinson, qui peut devenir un atout supplémentaire pour Amorim.

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Mais pour Amorim, ce « début de quelque chose » renvoie à un Milan qui peut compter à la fois sur son talent et sur la force d’une équipe qui forme un groupe de plus en plus soudé autour de son entraîneur. Une équipe qui sait souffrir, vacille mais ne lâche rien et réagit. Même les soirs où il lui manque des repères essentiels comme Luka Modric.

Un Milan qui veut redevenir le Milan. Qui a tiré les leçons des erreurs du passé et des faux pas de cette saison, et qui veut désormais poursuivre son chemin. En Ligue Europa aussi.