Milan, Piatek présent contre Naples ?

À peine arrivé dans sa nouvelle maison lombarde, le Polonais Krzysztof Piatek pourrait être amené à participer à un classique de la Serie A, mettant aux prises les Rossonerri à Naples. Gennaro Gattuso, son entraineur, l'a retenu dans le groupe pour ce rendez-vous capital de la 21e journée de championnat.

Avec le maillot 19 dans le dos, Piatek a des chances d'être aligné d'entrée, vu que la place d'avant-centre principal est vacante depuis le départ de Gonzalo Higuain (pour Chelsea).

Krzysztof Piatek makes the 22-man squad list for #MilanNapoli

I 22 convocati per la sfida di sabato sera con il @sscnapoli: c'è Piatek pic.twitter.com/uABKKDwwtg