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L’AC Milan s’apprête à reprendre le fil de sa saison dimanche à 18 h, à San Siro, contre Frosinone. L’entraînement de ce vendredi matin à Milanello, le deuxième avec tous les internationaux de retour, à l’exception des blessés, a livré des indications importantes.

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Strahinja Pavlovic n’a de nouveau participé qu’à une partie de la séance avec le groupe et ce n’est assurément pas une bonne nouvelle pour Ruben Amorim. Le défenseur serbe a manqué le match de Ligue Europa contre Ferencvaros et la victoire en championnat sur le terrain du Genoa en raison de coliques néphrétiques très douloureuses.

L’ancien joueur de Salzbourg est resté à l’écart pendant près de deux semaines et ne peut pas être à 100 % de ses moyens. Il est prêt à serrer les dents pour se mettre à la disposition du club et de son entraîneur, mais la décision définitive concernant sa convocation ne sera prise que demain.

La défense à quatre contre Frosinone sera composée de Gila à droite, de Diawara et de l’incontournable De Winter dans l’axe. Bartesaghi devrait apporter du changement à gauche.

Demain, à la veille de Milan-Frosinone, les joueurs de l’AC Milan s’entraîneront de nouveau le matin au centre d’entraînement de Milanello. Puis, après le déjeuner, à 14 h, Ruben Amorim tiendra sa conférence de presse. Le soir, comme c’est devenu l’habitude cette saison pour les matches disputés à San Siro devant leur public, les joueurs se retrouveront à l’hôtel.

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Une information importante et confirmée : Maignan s’est complètement remis de sa blessure et sera bien sur le terrain face à l’une des plus belles surprises de ce début de saison, le Frosinone d’Alvini.