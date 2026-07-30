Milan, Nkunku reprend l’entraînement avec le groupe : premier entraînement pour Leao et Goncalo Ramos

Christopher Nkunku a repris l’entraînement collectif ce matin à Perth, après avoir manqué le match amical contre le Celtic en raison d’une gêne physique consécutive à une contusion qui lui avait provoqué une légère gêne musculaire. Une bonne nouvelle pour Ruben Amorim, qui compte beaucoup sur le Français pour sa première saison à l’AC Milan.

Rafael Leao et Goncalo Ramos ont effectué aujourd’hui, sur le terrain d’entraînement « Sam Kerr » de Perth, en Australie, une séance de travail individuelle. Mario Gila a de nouveau suivi une séance d’entraînement personnalisée après le problème musculaire ressenti lors du dernier test amical contre le Celtic.



