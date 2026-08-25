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Nkunku MilanGetty Images

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Milan, Nkunku a passé sa visite médicale avec Leipzig : les détails de l’opération et la date de sa signature

Milan AC

L’attaquant français quitte l’AC Milan après une seule saison : c’est bouclé avec Aston Villa

Selon SkyDeChristopher Nkunku a achevé la deuxième partie de sa visite médicale avec Leipzig : l’attaquant français était arrivé hier soir en Allemagne, où il avait passé dès son arrivée une première phase de tests médicaux.


Milan et Leipzig ont bouclé l’opération sous la forme d’un prêt payant de 3 millions, avec option d’achat pour un montant légèrement inférieur à 30 millions d’euros. Si le club allemand devait lever l’option d’achat pour Nkunku, un contrat de trois années supplémentaires serait déjà prêt.


La signature de l’ancien joueur du Milan avec Leipzig est attendue dès aujourd’hui.

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