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Milan, Musah retrouve la sélection : Pochettino écarte Pulisic des 4 prochains rendez-vous des États-Unis

Milan AC

Selon les informations en provenance des États-Unis, Pulisic n’a pas été convoqué par Pochettino, tandis que Musah figure dans la liste du sélectionneur américain

Le bon début de saison de Yunus Musah, favorisé par la confiance que lui a accordée Ruben Amorim, a été récompensé par le sélectionneur Mauricio Pochettino : selon Fox Sport, le milieu de terrain de l’AC Milan a été inscrit sur la liste des joueurs convoqués avec les États-Unis pour les quatre prochains matches contre le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada que la sélection américaine disputera entre fin septembre et début octobre. 


Toujours selon cette indiscrétion, Pulisic ne sera en revanche pas convoqué et pourra ainsi travailler à Milanello pendant la trêve afin de retrouver la meilleure condition physique possible.

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