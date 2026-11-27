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Le but du 4-2 inscrit par Diego Moreira dans les dernières minutes du match de Ligue Europa remporté par le Milan sur le terrain de l’Olympiacos a déclenché une polémique autour de la façon dont le numéro 22 milanais a choisi de le célébrer. Sa célébration a provoqué une réaction immédiate des joueurs de l’équipe grecque et contribué à attiser les tensions.

Après avoir marqué, Moreira s’est dirigé vers la tribune occupée par les supporters de l’Olympiacos, juste devant le virage réservé aux supporters visiteurs. Le joueur s’y est arrêté quelques secondes, immobile, en regardant directement le public grec. Il a ensuite enchaîné plusieurs gestes qui n’ont pas été interprétés comme une simple manifestation de joie après son but. Le Belge a d’abord mimé une personne frappant à une porte, puis porté une main à son oreille, comme pour souligner qu’il n’entendait pas les protestations venues des tribunes. Enfin, il a achevé sa célébration en mimant, avec une jambe, le geste de défoncer une porte.

La réaction des Grecs a été presque immédiate : plusieurs joueurs se sont approchés de Moreira pour lui demander des explications et exprimer ouvertement leur mécontentement face à une célébration jugée excessivement provocatrice envers les supporters adverses. Saliakas et Joao Silva ont été les principaux joueurs à s’approcher de Moreira pour demander des explications au joueur du Milan. La situation s’est agitée, avec quelques bousculades et des moments de nervosité qui ont failli transformer une simple discussion en affrontement plus vif. Heureusement, la tension n’a duré que quelques instants et les esprits se sont rapidement calmés, évitant que l’incident ne dégénère davantage.

L’affaire ne s’est toutefois pas arrêtée au coup de sifflet final. Après le match, l’entraîneur du Milan, Ruben Amorim, est revenu publiquement sur l’incident : « Cela ne se reproduira plus. Moreira est un jeune, il doit mûrir. Nous savons que nous n’aimerions pas qu’on fasse cela à nos supporters. C’est ma responsabilité, mais il ne l’a pas fait avec de mauvaises intentions. Je m’excuse ». Le technicien portugais a ainsi tenu à assumer une part de responsabilité dans ce qui s’est passé.

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Tout en écartant l’idée que Moreira ait délibérément voulu offenser qui que ce soit, Amorim a réaffirmé que de tels épisodes ne devaient pas se reproduire. Le message adressé au jeune Belge est clair.