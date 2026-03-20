Milan : Modric, le joueur ayant disputé le plus de minutes : quel avenir ?

Luka Modric est le joueur de champ du Milan AC ayant accumulé le plus de temps de jeu (2 366 minutes) dans cette Serie A. Le joueur né en 1985 n'avait pas atteint un tel total de temps de jeu en une seule saison depuis cinq ans, soit depuis la saison 2020/21 (2 743 minutes à l'époque). C'est ce que rapporte Opta.





L'AVENIR - Quel sera l'avenir du Croate ? À ce jour, personne ne peut y répondre. Ou plutôt, une seule personne : lui-même, mais peut-être même pas. L'ancien joueur du Real Madrid n'a que deux priorités pour l'instant : terminer au mieux cette première saison au Milan et en Italie, puis se concentrer sur la Coupe du monde avec la Croatie. C'est peut-être à deux moments qu'il décidera s'il restera ou non au Milan : entre la fin du championnat et le début de la Coupe du monde, ou à l'issue de la campagne américaine de la Croatie.