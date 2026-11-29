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Le Milan s'est retrouvé ce matin pour achever sa préparation avant le match de lundi soir à Cagliari contre l'équipe entraînée par Pisacane. Excellentes nouvelles en attaque : le Milan se rendra en Sardaigne avec ses deux attaquants, Ramos et Camarda, pleinement remis des contusions subies ces derniers jours.

La situation est différente pour Luka Modric, qui restera à Milanello : compte tenu des rendez-vous importants contre Parme et, surtout, Sunderland, Naples et Côme, le staff médical du Milan et le joueur lui-même ne veulent pas prendre le risque d'aggraver la situation. L'objectif est donc qu'il soit rétabli pour dimanche prochain.

Une péritendinite à la jambe droite écarte également Bartesaghi, qui ne figure pas dans le groupe convoqué. Pavlovic ne sera pas non plus de la partie : il n'a pas encore retrouvé une condition physique optimale. À gauche de la défense à quatre, le jeune Français Diawara devrait avoir sa chance, lui qui est devenu une ressource précieuse au fil des semaines. Tomori pourrait, lui, débuter dans l'axe après sa très bonne entrée contre l'Olympiacos : il formerait une charnière avec l'incontournable De Winter. À droite, l'ancien joueur de la Lazio Gila sera aligné.

Jashari jouera à la place de Modric aux côtés de Musah dans l'entrejeu. Moreira et Pulisic devraient logiquement conserver leur place sur les côtés, tandis que Rabiot sera libre de faire le lien entre le milieu de terrain et Goncalo Ramos. Cisse et Hutchinson, acteurs de la victoire à Athènes contre l'Olympiacos, seront prêts à apporter leur contribution en cours de match.

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Amorim a ainsi décidé de convoquer pas moins de 5 joueurs du Milan Futuro pour le match de lundi soir : Vladimirov, Pittarella, Pandolfi, Ossola, Perera, Borsani.