Milan, Modric est rentré en Italie depuis la Croatie avec un vol low cost

Après la fin de la tournée en Australie et en Indonésie, Ruben Amorim a accordé quelques jours de repos à ses joueurs, qui reprendront l’entraînement cet après-midi à Milanello. Luka Modric a décidé de passer ce temps libre avec sa famille en Croatie, plus précisément à Zadar, où il possède un bien immobilier dans lequel il aime passer ses moments de détente. Pour rentrer en Italie et être à l’heure pour la reprise de l’entraînement, le champion croate a pris hier soir un vol low cost de Ryanair et a atterri à Malpensa après 1 heure du matin.





QUELLE DIFFÉRENCE - C’est ce que rapporte gazzetta.it , qui ajoute que Modric a voyagé seul, sans sa famille, et que, malgré l’heure tardive, il ne s’est pas soustrait aux inévitables demandes de selfies et d’autographes de la part de ceux qui l’ont croisé à bord comme à l’aéroport. Il s’agit d’un épisode plutôt curieux qui survient dans les jours où Mike Maignan et Adrien Rabiot sont devenus un sujet de polémique pour la manière dont leurs jours de vacances supplémentaires ont été gérés.