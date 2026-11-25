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« La progression des jeunes talents de l’AC Milan se poursuit avec un nouveau défi : Milan Futuro participera cette saison à la Premier League International Cup U21. Le projet du club s’enrichit d’une expérience internationale importante : Milan Futuro se mesurera aux meilleures équipes européennes de jeunes. Le club se réjouit de participer pour la première fois à cette compétition et reste convaincu que la progression de ses jeunes talents passe par de nouvelles étapes comme celle-ci. Le tournoi, organisé par la Premier League, en est à sa 10e édition. L’équipe U21 du Borussia Dortmund s’est imposée face au Real Madrid lors de la finale 2025/26. »

C’est par ce communiqué que l’AC Milan avait annoncé sa participation à la Premier League International Cup U21, un tournoi organisé par la Premier League et destiné aux équipes U23. Son palmarès compte de grands noms : Manchester City, Villareal, Porto, le Bayern Munich, Crystal Palace, Nottingham Forrest et, enfin, le Borussia Dortmund.

La compétition est organisée par la Football Association et réservée exclusivement aux joueurs U21. Les équipes participantes peuvent aligner simultanément un maximum de trois joueurs hors catégorie d’âge et un gardien plus âgé.

Le format réunit 32 équipes : 16 anglaises et 16 venues d’Europe, dont Milan Futuro. Les groupes comptent huit équipes, quatre anglaises et quatre autres venues d’Europe. Les deux premières de chaque groupe accèdent directement à la phase suivante. Le format prévoit ensuite des demi-finales et une finale. L’ensemble de la compétition se déroulera en Angleterre, dans les stades des équipes anglaises participantes. La Football Association prend en charge l’organisation, les déplacements et tous les hébergements des équipes.

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L’

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U23 de l’AC Milan, engagée dans le groupe B de Serie D où elle vise la première place avec un

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match

en retard, jouera demain soir en Angleterre à 20 heures, heure italienne, pour son deuxième match après sa victoire 3-2 sur le terrain d’Everton à Goodison Park lors de la première journée, début septembre. Son prochain adversaire sera Stoke City, au bet365 Stadium, qui veut rebondir après ses défaites contre le Borussia Moenchengladbach et Nordsjaelland, toutes deux sur le score de 2-0. Le match sera diffusé en direct sur l’application officielle de l’AC Milan.

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L’équipe est déjà en Angleterre et doit se passer de deux de ses cadres, Ossola et Vladimirov, qui ont répondu à la convocation d’Amorim en équipe première pour le match de Ligue Europa contre l’Olympiacos. Milan Futuro affrontera ensuite Tottenham en décembre et Manchester City en janvier.