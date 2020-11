Milan - Mécontent, Zlatan Ibrahimovic attaque FIFA

Le géant suédois n'a pas apprécié que son image soit utilisée sans accord par le jeu développé par EA Sport. Il est donc monté au créneau !

Il y a quelques jours, Zlatan Ibrahimovic faisait parler de lui en offrant une PlayStation 5 à chacun de ses coéquipiers de l'AC Milan, le jour de la sortie de la toute nouvelle édition de la console phare de Sony. Une preuve de sa générosité, tant celle-ci est actuellement difficile à se procurer, tant la demande explose.

"Quelqu'un fait des bénéfices sur mon nom et mon visage"

"Merci le GOAT (greatest of all time, ndlr) pour le cadeau", pouvait-on lire sur les différentes "stories" des joueurs de l' . Un bien beau cadeau. Néanmoins, force est de constater que depuis, Zlatan Ibrahimovic a eu le temps de jeter un oeil à FIFA 21. Et ce qu'il a découvert n'a pas été à son goût. Bien au contraire.

En effet, actuellement blessé, l’attaquant du Milan AC, via une série de tweets, a contesté l’utilisation de son image par le jeu favori des fans de football ! L’actuel meilleur buteur de n'a donc pas tardé à réagir. "Qui a autorisé FIFA EA Sport à utiliser mon nom et mon visage ? On ne m'avait pas dit que j'étais membre de la FIFPro et, si je le suis, j'y ai été inscrit sans en avoir été réellement informé, de manière douteuse. Et une chose est certaine, je n'ai jamais autorisé la FIFA ou la FIFPro à faire de l'argent avec moi. Quelqu'un fait des bénéfices sur mon nom et mon visage sans aucun accord depuis toutes ces années. Il est temps d'enquêter", a pesté le Suédois.