Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Les ennuis s’accumulent pour le Milan. Aux absences de Camarda, Pavlovic et Camarda s’ajoute celle de Bartesaghi : le latéral gauche milanais manquera le déplacement en raison d’une péritendinite à la jambe droite. L’absence du joueur formé au club est importante, car il était pressenti pour être titulaire face à l’équipe grecque. Ce coup d’arrêt tombe d’autant plus mal que le jeune joueur traverse une période compliquée, marquée par des prestations en deçà des attentes, comme celle livrée lors de la dernière journée de championnat contre Frosinone.

Bartesaghi avait été titulaire lors des quatre premières rencontres de Ligue Europa. Amorim l’a parfois aussi aligné comme ailier, car il apprécie davantage son apport offensif que son travail défensif. En championnat, Bartesaghi a disputé jusqu’ici 7 matches, pour un total de 325 minutes.

Estupinan jouera donc à la place de Bartesaghi et aura une belle occasion de se relancer. La dernière titularisation de l’ancien joueur de Brighton remonte à un mois, à San Siro, contre Bologne, lorsque le Milan s’était incliné 2-4 face à l’équipe entraînée par Palladino. Il s’agit également de la seule défaite du Milan dans cette première partie de Serie A.

Estupinan doit redresser la barre, et vite, avant que la décision de le céder en janvier ne devienne définitive. Arrivé au Milan en provenance de Brighton pour près de 20 millions d’euros, Pervis n’a jamais trouvé sa place dans l’univers milanais. Ses performances ont toujours été irrégulières, à l’exception du but de la victoire inscrit lors du derby contre l’Inter la saison dernière.

Publicité Publicité

L’été dernier, Amorim avait pris la responsabilité de faire capoter un accord sur le point d’être conclu avec Aston Villa, car il estimait beaucoup Estupinan et jugeait ses qualités techniques adaptées à sa philosophie de jeu. Quatre mois plus tard, ces convictions se sont évanouies et Mendes travaille déjà à trouver un nouveau club à son client. Reste à voir si, dès demain, une nouvelle trajectoire peut s’ouvrir à lui au Milan.