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Milan, le tournant Terracciano : d’un départ certain à une place de titulaire contre Benfica. Une décision entièrement signée Amorim

Milan AC

Pendant le stage à Milanello et la tournée estivale, il semblait de passage à l’AC Milan, mais Amorim a décidé de le confirmer : Terracciano sera titulaire contre Benfica

La relégation de la Cremonese en Serie B a fait disparaître l’obligation d’achat à 3,5 millions d’euros pour Filippo Terracciano. L’AC Milan avait supporté les grigiorossi parce que le joueur de Vérone, né en 2003, n’entrait pas dans les plans, mais désormais, trois mois plus tard, tout a changé. Amorim a apprécié, au cours de la préparation estivale, aussi bien l’état d’esprit affiché par Terracciano que ses qualités techniques et tactiques, au point de décider de ne pas procéder à son transfert. Et pourtant, les demandes ne manquaient pas : l’Udinese envisageait un prêt avec option d’achat, Monza était prêt à le recruter définitivement. Des scénarios qui ne se sont pas concrétisés en raison de la volonté d’Amorim, qui titularise désormais Terracciano, pour ses débuts en Ligue Europa, contre Benfica.

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