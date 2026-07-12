Milan : le Newcastle s’intéresse de près à Tomori : ce qu’il faut retenir sur le défenseur anglais

Tomori et le Milan, les signes d'un départ. Le défenseur anglais n'a pas renouvelé son contrat, qui expire en 2028, un signal clair d'une confiance de plus en plus érodée. Pour Amorim, l’ancien joueur de Chelsea n’est pas un pilier du nouveau projet sportif, et le club cherche à le céder pour au moins 15 millions d’euros. Ces derniers jours, nous avons évoqué l’intérêt de Coventry, entraîné par son ancien coach Lampard ; mais selon Footballinsider247.com, Newcastle serait aussi sur les rangs.