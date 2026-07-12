Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
AC Milan v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

Traduit par

Milan : le Newcastle s’intéresse de près à Tomori : ce qu’il faut retenir sur le défenseur anglais

Milan AC
Mercato

Selon les dernières informations, le défenseur central du Milan AC, Fikayo Tomori, serait dans le viseur de Newcastle, dont l’entraîneur Eddie Howe suit de près les performances du joueur rossonero depuis plusieurs mois.

Tomori et le Milan, les signes d'un départ. Le défenseur anglais n'a pas renouvelé son contrat, qui expire en 2028, un signal clair d'une confiance de plus en plus érodée. Pour Amorim, l’ancien joueur de Chelsea n’est pas un pilier du nouveau projet sportif, et le club cherche à le céder pour au moins 15 millions d’euros. Ces derniers jours, nous avons évoqué l’intérêt de Coventry, entraîné par son ancien coach Lampard ; mais selon Footballinsider247.com, Newcastle serait aussi sur les rangs.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google