Milan lance sa tournée en Australie : Nkunku et Gila sur le départ en attendant Leao

Le AC Milan est prêt à s’envoler pour l’Australie afin de lancer officiellement sa tournée estivale. L’équipe quittera l’Italie au cours de la journée, ouvrant une phase cruciale de la préparation en vue de la nouvelle saison sous les ordres de Ruben Amorim.





Dans l’avion qui emmènera l’AC Milan à l’autre bout du monde, il y aura d’importants retours : le groupe sera en effet rejoint par Nkunku et Filippo Terracciano, prêts à se mettre immédiatement à la disposition du technicien portugais pour les prochains rendez-vous sur le terrain après avoir manqué le match contre le Celtic en raison de deux contusions. Gila sera également présent, lui dont l’IRM a écarté des lésions musculaires, ainsi qu’Estupinan (les négociations avec Aston Villa sont en stand-by sur décision d’Amorim).





Les arrivées de Goncalo Ramos et Rafael Leao sont attendues mercredi, tandis que le 2 août, ce sera au tour du groupe composé d’Alexis Saelemaekers, Koni De Winter, Luka Modric et d’Ardon Jashari. Ensuite, le 12 août, Mike Maignan et Adrien Rabiot feront leur retour en Italie. Situation différente en revanche pour Christian Pulisic et Santiago Gimenez, qui resteront à Milanello pour poursuivre leurs programmes respectifs de récupération après leurs blessures respectives.