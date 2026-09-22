Milan, la vision d’Adani : « La joie de jouer et la joie d’être laissé libre de s’exprimer dans cette zone entre les lignes de Pulisic sont fondamentales pour l’AC Milan »

Lele Adani, ancien footballeur et consultant, s’est exprimé ainsi à La Domenica Sportiva sur Rai 2 au sujet de Christian Pulisic de Milan : « Le bonheur de Pulisic est fondamental pour Milan : le plaisir de jouer et le plaisir d’être laissé libre de s’exprimer dans cette zone entre les lignes, entre le milieu de terrain et l’attaque, où il peut faire beaucoup de choses. Je crois honnêtement que le système de jeu d’Amorim, qui prévoit deux milieux offensifs libres, pas enfermés dans un rôle (et ce serait une conversation à avoir avec le technicien), donne beaucoup de liberté. Il joue avec deux milieux défensifs, l’un davantage constructeur et l’autre davantage porté vers la projection comme Modric et Rabiot, et les deux milieux offensifs peuvent s’écarter, repiquer et devenir des attaquants. Pour moi, c’est la marque de fabrique, la spécialité maison de Christian Pulisic ».