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Les deux parties veulent poursuivre ensemble : Cardinale espère conclure bientôt la prolongation d’Adrien Rabiot. Les discussions avec sa mère Veronique sont bien avancées.

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Ses dernières prestations, somptueuses, ne sont évidemment qu’une heureuse coïncidence : le Milan avait les idées claires depuis longtemps. Ruben Amorim avait d’ailleurs dévoilé avant l’heure les intentions du Milan dès septembre, surprenant tout le monde.

Son début de saison, avec 5 buts et 4 passes décisives en 9 matches, a fait le reste. La prolongation de Rabiot est devenue le dossier contractuel le plus urgent à boucler. Ces dernières semaines, les contacts avec sa mère Veronique sont devenus presque quotidiens et ont permis d’aboutir à une entente très productive : une prolongation jusqu’en 2030 est donc prête pour lui, alors que son contrat actuel expire en 2028. Elle comprendrait une option pour une saison supplémentaire à la main du club. C’est l’un des derniers détails qui seront réglés dans les prochaines heures.

Un accord de principe sur le salaire et les conditions existe déjà. Il ne reste désormais que les toutes dernières étapes à franchir. À partir de la semaine prochaine, il pourrait être convoqué au siège du club à tout moment pour officialiser ce qui sera une excellente nouvelle pour le Milan, le projet de Cardinale et Amorim. Rabiot est le présent du Milan et en sera aussi l’avenir, avec l’objectif commun de remporter des trophées ensemble.

Les bases sont posées ; il ne manque qu’un dernier effort pour prolonger cette union heureuse. Le club lui accordera évidemment une revalorisation salariale : le Français gagne actuellement 3,5 millions, et il est raisonnable de penser que son salaire pourrait atteindre 5 millions plus des bonus, comme pour Pulisic.

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N’en déplaise à ceux qui voulaient s’en mêler, Napoli en tête. Les nombreuses rumeurs de l’été semblent déjà bien lointaines, entre une supposée nostalgie d’Allegri et les doutes sur son avenir au Milan. Rabiot ne part pas, il en redemande. Amorim a su trouver les mots pour le Français et l’a libéré sur le terrain, recevant en retour du leadership, des prestations de haut niveau, des buts et des passes décisives. Pas mal...