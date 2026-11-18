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La réaction enthousiaste de Christian Pulisic après États-Unis-Haïti (2-0), un match qu’il a débloqué d’un retourné spectaculaire

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Captain America Christian Pulisic a été le grand artisan, dans la nuit, de la victoire des États-Unis face à Haïti en Ligue des nations de la CONCACAF. Voici les déclarations de l’attaquant de l’AC Milan à la presse américaine en zone mixte après la rencontre :

Un mot sur votre but d’un retourné ?

« Je n’avais jamais marqué un but comme ça, c’était spécial. Weston a centré et c’était la seule chose que je pouvais vraiment faire, alors je me suis dit qu’il fallait tenter le coup. C’était vraiment beau de voir le ballon entrer dans le but. »

C’est agréable d’offrir une victoire le jour du départ de Pochettino ?

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« Oui, évidemment, il s’en va maintenant. C’est donc agréable de terminer sur une belle prestation et une belle victoire pour l’équipe. »

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Comment décririez-vous ce groupe, qui mêle vétérans et jeunes joueurs ?

« C’est vraiment bien. C’était un plaisir de travailler avec tout le monde. Nous avons pu faire connaissance avec certains nouveaux venus, dont quelques jeunes talents, et il reste évidemment une partie du même noyau historique. C’est donc vraiment une excellente équipe. J’aime beaucoup là où nous en sommes aujourd’hui et je crois que nous continuons à progresser et qu’un grand avenir nous attend. »

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Que vous laisse Pochettino après son dernier match ?

« Nous sommes sur la bonne voie. Je pense que l’équipe s’est améliorée. Je crois qu’il y a un bon état d’esprit au sein du groupe et que nous devrions être vraiment

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enthousiastes

pour l’avenir. »

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Un mot sur l’impact de Julian Hall ?

« C’était fantastique de jouer avec lui. Il a marqué un but, mais au-delà de ça, il a fait beaucoup d’appels et posé des problèmes à l’équipe adverse. Il a fait un excellent travail en rejoignant cette équipe et en y laissant sa marque. »

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Quel a été le message d’adieu de Mauricio Pochettino pour vous ce soir ?

« Tout simplement que nous avons un état d’esprit vraiment extraordinaire. Nous avons construit quelque chose de vraiment spécial et un avenir radieux nous attend. Et qu’il faut continuer ainsi, en laissant le reste de l’équipe nous soutenir. »

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L’identité de l’entraîneur a-t-elle vraiment de l’importance à ce stade ?

« Je ne dis pas que ça ne compte pas. Au bout du compte, ce n’est pas à nous, les joueurs, de choisir. Qui que ce soit, nous espérons qu’il saura tirer parti de ce que nous faisons très bien et nous guider dans la bonne direction. »