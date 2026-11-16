Milan : la gestion des gardiens en attendant Maignan, entre le retour de Terracciano, Torriani et les moins de 23 ans

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« L’heure de briller » : Lorenzo Torriani aura l’occasion de se montrer. Cette fois en championnat, contre Frosinone, après sa dernière prestation face à Ferencvaros, le 5 novembre, marquée par de grandes interventions mais aussi par une erreur sur le premier but des Hongrois. Il sera titulaire à la place de Maignan, touché lors de France-Turquie.

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De nouvelles informations sont arrivées lundi matin : Maignan a ressenti une douleur à la hanche droite, au niveau de l’adducteur. Le staff de l’équipe de France a déjà contacté le médecin du Milan pour l’informer de l’état du gardien né en 1995.

Dans les prochaines heures, mardi 17 novembre au matin, le gardien passera des examens directement avec le Milan afin de déterminer précisément la gravité du problème dont souffre Maignan. Sauf surprise, il sera absent contre Frosinone et Torriani prendra sa place. L’été dernier, ce dernier avait été désigné doublure du gardien français aux dépens de Pietro Terracciano. Terracciano est indisponible depuis plus d’un mois en raison d’un problème à l’épaule, mais devrait reprendre l’entraînement avec le groupe cette semaine.

Que Terracciano soit rétabli ou non, Torriani fera ses débuts en Serie A. Son ascension vers le football professionnel a connu un tournant le 17 septembre 2024 lorsque, à la suite d’une blessure, il a remplacé Mike Maignan. C’était son tout premier match chez les professionnels à San Siro, lors de la rencontre de Ligue des champions face à Liverpool, remportée 3-1 par les Reds. Une grande occasion l’attend désormais en Serie A. Le Milan se rendra ensuite au Pirée le 26 novembre pour un match délicat de Ligue Europa contre l’Olympiakos, avant de jouer à Cagliari le 30. Le jeune gardien du Milan devrait également disputer ces deux rencontres, avec Bouyer comme troisième gardien, en concurrence avec Pittarella.