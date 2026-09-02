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Goncalo RamosGetty

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Milan, l’ex-Pato intervient sur Gonçalo Ramos : « Je l’ai vu plusieurs fois pendant la Coupe du monde, voilà pourquoi il est différent des autres attaquants »

Milan AC

Milan, d’un attaquant à l’autre : l’adoubement de Ramos par Pato

Gonçalo Ramos est devenu le recrutement le plus cher de l’histoire du club avec les 75 millions d’euros versés par l’AC Milan dans les caisses du PSG, et son arrivée a donc été accueillie avec une charge d’attentes et de pression bien plus importante que la normale. Alexandre Pato, interrogé par la Gazzetta dello Sport, a voulu rassurer les supporters milanais en livrant un jugement absolument positif sur le Portugais.


L’ancienne star de l’AC Milan s’est exprimée ainsi sur Ramos : « Sur Gonçalo, je parie les yeux fermés. J’ai commenté la Coupe du monde et je l’y ai vu à plusieurs reprises : il est très fort. Il a un jeu différent de celui du classique avant-centre parce qu’il est

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, décroche pour participer au jeu, réussit de bonnes remises et peut aussi s’écarter pour favoriser les projections de ses coéquipiers. J’espère vraiment qu’il réussira à marquer beaucoup de buts »

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