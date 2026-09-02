Milan, l’ex-Pato intervient sur Gonçalo Ramos : « Je l’ai vu plusieurs fois pendant la Coupe du monde, voilà pourquoi il est différent des autres attaquants »

Gonçalo Ramos est devenu le recrutement le plus cher de l’histoire du club avec les 75 millions d’euros versés par l’AC Milan dans les caisses du PSG, et son arrivée a donc été accueillie avec une charge d’attentes et de pression bien plus importante que la normale. Alexandre Pato, interrogé par la Gazzetta dello Sport, a voulu rassurer les supporters milanais en livrant un jugement absolument positif sur le Portugais.





L’ancienne star de l’AC Milan s’est exprimée ainsi sur Ramos : « Sur Gonçalo, je parie les yeux fermés. J’ai commenté la Coupe du monde et je l’y ai vu à plusieurs reprises : il est très fort. Il a un jeu différent de celui du classique avant-centre parce qu’il est

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, décroche pour participer au jeu, réussit de bonnes remises et peut aussi s’écarter pour favoriser les projections de ses coéquipiers. J’espère vraiment qu’il réussira à marquer beaucoup de buts »