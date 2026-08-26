Milan, l’été des « non » de Leao : le Portugais a refusé une offre colossale de l’Arabie saoudite

Rafael Leao a repris l’entraînement collectif et est techniquement à la disposition de Ruben Amorim pour le match de vendredi soir à San Siro. En attendant d’avoir des nouvelles du marché des transferts, avec des intermédiaires et des agents au travail pour trouver la meilleure solution possible sur le plan sportif et économique. À l’heure actuelle, un duel est en cours entre Galatasaray et Aston Villa, Tottenham s’étant renseigné, sous l’impulsion de Jorge Mendes, sans aller plus loin.





Ces derniers jours, selon les informations recueillies par notre rédaction, Leao a repoussé une offre conséquente, tant au Milan qu’au joueur lui-même, d’Al-Hilal de Simone Inzaghi : il n’est pas intéressé par l’idée de jouer dans le championnat d’Arabie saoudite.