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Goncalo Ramos vise le match contre Cagliari. L’attaquant portugais avait dû quitter le terrain à la mi-temps, hier face à l’Olympiacos, après un choc avec Lorenzo Pirola. L’ancien joueur du PSG avait quitté le stade Geōrgios Karaiskakīs en boitant, ce qui avait suscité une certaine inquiétude. Le coup reçu au tibia sera évalué entre aujourd’hui et demain. L’attaquant portugais ressent moins de douleur.

L’état du numéro 9 de l’AC Milan ne suscite pas d’inquiétude au sein du staff médical. Il a de grandes chances d’être titulaire lundi prochain à l’Unipol Domus de Cagliari. Aux côtés du Pistolero évolueront Pulisic et Moreira, tandis que Cisse sera prêt à entrer en cours de match.

La séance d’aujourd’hui sera très importante pour Amorim : l’entraîneur portugais veut avant tout récupérer le plus de joueurs possible pour le difficile déplacement en Sardaigne. Francesco Camarda sera assurément présent : sa douleur à la cheville est en passe de disparaître complètement.

Strahinja Pavlović a de très bonnes chances de faire son retour lors du déplacement à Cagliari : le défenseur serbe termine le suivi déjà prévu après ses épisodes de coliques, conformément au programme établi avec le staff médical de l’AC Milan. Il commencera très probablement le match sur le banc. L’ancien joueur de Salzbourg n’avait pas été retenu dans le groupe pour le déplacement à Athènes.

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Le retour de Modric est plus incertain. Le milieu croate souffre d’une gêne musculaire au droit fémoral de la cuisse droite, mais veut tenter de serrer les dents pour être présent à Cagliari.