Milan, l’ancien DS Tare : « J’ai grandi avec Franco Baresi. Avoir supporté ses performances a été un grand honneur »

Igli Tare, ancien directeur sportif de l’AC Milan, a assisté avec émotion aux obsèques de Franco Baresi. À la sortie de la basilique Sant’Ambrogio, le dirigeant albanais a fait les déclarations suivantes : « J’ai grandi avec Franco Baresi. L’avoir soutenu, l’avoir connu personnellement, avoir fait partie de ce club glorieux a été pour moi un grand honneur. Mais aujourd’hui, sa perte n’est que partielle, car il restera à jamais dans le cœur des supporters de l’AC Milan et du monde entier »
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