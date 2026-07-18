Milan : l’ancien capitaine de la Primavera, Scotti, quitte le club en fin de contrat et s’apprête à rejoindre Avellino

Un autre jeune talent issu du centre de formation rossonero a décidé de quitter Milanello pour tenter de percer dans le football professionnel. Il s'agit de Filippo Scotti, un attaquant né en 2006 qui, ces dernières années, a acquis de l'expérience au sein de l'équipe Primavera du Milan, se distinguant par des performances qui n'ont pas passé inaperçues, au point d'attirer l'attention de clubs de Serie B.

L’avant-centre polyvalent a choisi de ne pas prolonger son aventure sous le maillot rossonero, renonçant définitivement à un nouveau contrat avec le club milanais, car il n’était pas convaincu de l’intérêt de jouer en Serie D avec le Milan Futuro. Un choix désormais partagé par plusieurs talents du centre de formation, les derniers en date étant Alessandro Longoni et Simone Lontani, tous guidés par l’envie de jouer régulièrement dans une division supérieure et de franchir enfin le cap du professionnalisme plutôt que de continuer à lutter pour une place entre l’équipe Primavera et le Milan Futuro.





L’Avellino est sur le point de finaliser l’arrivée du joueur libre, devançant la concurrence du Cesena.