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Une victoire importante, une remontée enthousiasmante. L’AC Milan a eu très peur en Grèce face à l’Olympiacos, mais peut finalement exulter grâce au talent et aux buts de Hutchinson, Cisse, Pulisic et Morera. Voici l’analyse d’Amorim après le match, sur Sky :

Cette deuxième période change-t-elle votre saison en Ligue Europa ?

« Elle change assurément notre avenir. Nous avons bien joué en deuxième période, mais nous avons encore commis beaucoup d’erreurs et nous devons progresser. Nous avons toutefois retrouvé de nombreux joueurs, c’était une soirée positive. »

Une fin de match mouvementée :

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« Il vaut mieux terminer les matchs comme ça, en gagnant, évidemment. Nous avons encore beaucoup à faire pour devenir une équipe très forte, mais l’état d’esprit est là. C’est le début de quelque chose. »

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Est-ce toujours une question de mental ?

« Je pense que c’est notre plus gros problème : nous concentrer sur les petits détails, comme les coups de pied arrêtés, la défense de notre but et les actions à réaliser. Cela vient avec le temps et l’

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expérience

. L’aspect technique compte, mais la concentration est le plus important. C’est difficile de jouer tous les trois jours sur le plan physique, mais il est encore plus difficile de toujours subir cette pression de devoir gagner. »

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À propos de Hutchinson :

« J’attends toujours cela de lui, il a le potentiel pour faire beaucoup plus. Il a du talent, comme d’autres joueurs de l’équipe. Ce n’est pas une surprise, il a beaucoup de talent. C’est le mental qui compte. »

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Comment expliquez-vous les contre-attaques que vous avez subies ?

« Nous avons perdu le ballon sans subir de pression, en essayant de le faire circuler. Nous laissions Jashari seul pour construire le jeu, avec quatre de nos joueurs derrière leurs milieux de terrain. Quand nous avions le ballon, nous le rendions sans subir de pression. Koni (De Winter, ndlr) envoyait parfois le ballon dans des zones où il y avait de la pression, alors qu’il devait avancer avec. C’est à lui de faire remonter l’équipe et de nous guider dans la sortie de balle. Nous allions nous placer dans leurs zones de pressing. »

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Votre première victoire après avoir été menés cette saison :

« Je pense que c’est une belle sensation. Si vous regardez le match contre Benfica, nous avons eu plusieurs occasions. Nous en avions créé davantage qu’aujourd’hui. Pour y croire, il faut le voir, et aujourd’hui, nous avons vu que nous avons remonté deux buts de retard et gagné 4-2. Notre

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confiance

va grandir. »