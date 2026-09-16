Milan, James Fontanella-Khan sera le nouveau Chief Corporate Affairs Officer

Nouvelle arrivée dans la structure opérationnelle de l’AC Milan. James Fontanella-Khan, actuel US Finance Editor du Financial Times, quittera le quotidien financier britannique après plus de vingt ans pour rejoindre le club milanais au poste de Chief Corporate Affairs Officer. L’information a été rapportée par Breaker Media, média américain basé à New York et spécialisé dans les médias, le business et la finance.





Selon cette reconstitution, Fontanella-Khan restera au Financial Times jusqu’à la fin du mois d’octobre, avant de commencer sa nouvelle expérience professionnelle aux côtés de Gerry Cardinale, propriétaire de l’AC Milan et fondateur de RedBird Capital Partners. Le nouveau dirigeant devrait partager son temps entre Milan et New York, en s’occupant des affaires du club à une phase particulièrement importante pour les projets de la propriété américaine.





Fontanella-Khan est une figure de premier plan dans le paysage de l’information financière internationale. En avril 2025, il avait été promu par le Financial Times au poste de US Finance Editor, avec la responsabilité de la couverture des principaux groupes de Wall Street, ainsi que des secteurs du private equity, de l’asset management et des hedge funds. Auparavant, il avait notamment occupé le poste de US Corporate Finance and Deals Editor.



