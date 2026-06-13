Milan : Jaissle lance un défi à Glasner ; la cote pour le poste d’entraîneur des Rossoneri s’effondre

Le poste d’entraîneur du Milan est toujours vacant : les Rossoneri prennent leur temps, ne semblent pas pressés de conclure et poursuivent leurs discussions avec les différents candidats potentiels. Des pistes auparavant en sommeil, voire closes, se rouvrent soudainement, à l’image de celle menant à Matthias Jaissle : le jeune entraîneur allemand redevient un candidat sérieux pour le banc milanais, au point que, selon les analystes de paris de Planetwin365 et Goldbet, la cote d’un accord chute à 4,00. Il y a seulement vingt-quatre heures, son nom était encore coté à 20,00 pour succéder à Allegri.





Oliver Glasner demeure largement favori à 1,40, mais Jaissle, protégé de Rangnick et double vainqueur de la Ligue des champions asiatiques avec Al-Ahli, lance le défi. Mauricio Pochettino, à 6,00, pointe en retrait, et le casting pourrait encore réserver des surprises.