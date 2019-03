Milan-Inter 2-3, l'Inter remporte le derby et retrouve le podium

Bien que dans le dur dernièrement, l'Inter a trouvé dimanche les ressources pour dominer son rival milanais au sortir d'un beau derby.

28e journée de

- : 1-2

Buts : Bakayoko (57e), Musacchio (71e); Vecino (3e), De Vrij (51e), Martinez (67e s.p.)

Le derby de la Madonnina a tenu toutes ses promesses ce dimanche. À San Siro, les deux rivaux lombards se sont livrés un combat âpre et palpitant et cela a débouché sur un joli spectacle, riche en buts et en temps forts. Les deux équipes se sont données à fond, mais au final il n'y a eu qu'un seul vainqueur. C'est l'Inter, qui a mené pendant quasiment tout le match, qui a remporté la mise.

Les Nerazzurri avaient grandement besoin d'un succès dans cette opposition, suite à la succession de contre-performances essuyées récemment. Tout autre résultat qu'une victoire les auraient par ailleurs placés dans une position délicate et aurait accentué l'état de crise qui secoue le club. Au final, ils ont répondu présent et l'ouverture du score précoce, signée Matias Vecino (3e) les a bien aidés en ce sens.

En se retrouvant vite devant au tableau d'affichage, les Intéristes ont pu gérer les débats comme ils le souhaitaient, dictant le tempo du match et forçant leurs opposants à se découvrir. Les Rossonerri ne sont pas restés sans réaction, mais ce n'est qu'après avoir pris un deuxième but qu'ils ont réussi à trouver la faille à leur tour. À la 57e minute, quelques instants après que Stefan De Vrij a doublé la mise pour les locaux en cueillant un excellent centre de Politano, Tiémoué Bakayoko a relancé les Rossonerri d'un puissant coup de casque à la suite d'un coup franc.

6 - @Inter_en are unbeaten in their last six Milan Derbies for the first time since 1999 (10). Stracittadina. #MilanInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) 17 mars 2019

Milan pas payé pour ses efforts

Avec cette réduction du score, la dernière demi-heure du match aurait pu devenir totalement folle. Mais, pour cela, il aurait fallu que Milan reste concentré et ne commette pas d'erreurs derrière. Or, à la 66e minute, Samu Castillejo a fait une faute dans sa propre surface. Le pénalty était inévitable et, même en l'absence du spécialiste Mauro Icardi, l'Inter n'a pas manqué l'occasion de reprendre son avance de deux buts. Lautaro Martinez a transformé l'essai avec succès.

Grâce à Musacchio, Milan est parvenu à frapper une deuxième fois et revenir de nouveau à un but de se rival (71e). Les hommes de Gattuso se sont ensuite rués vers l'attaque dans le but de sauver le nul. Sans succès cependant. Et ce malgré quatre opportunités franches d'égaliser. Tour à tour, Cutrone (75e), Piatek (85e) puis Castillejo (90e) et de nouveau Cutrone (96e) ont eu des ballons exploitables dans la surface, mais n'ont pas réussi à les convertir. Sans être ridicule, l'AC Milan a donc dû baisser pavillon face à son rival honni et céder sa place sur le podium.