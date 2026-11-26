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Le Milan AC inscrit quatre buts de grande classe sur la pelouse de l’Olympiakos, qui avait entrevu la victoire jusqu’à la 60e minute. Amorim a réajusté son équipe avec les entrées en jeu de Musah et Pulisic, mais un héros surprise leur a volé la vedette : l’Anglais Hutchinson. Alors que les locaux menaient 2-0, le joueur né en 2003 s’est lancé dans un slalom conclu par une frappe vicieuse dans le petit filet : le premier but européen de sa carrière.

Après son but, Hutchinson est devenu insaisissable dans les espaces laissés par les locaux : d’abord une idée géniale pour le but de Cisse, puis un centre millimétré qui a permis à Pulisic de marquer.

Avec un but et deux passes décisives, Hutchinson s’est offert une soirée à graver parmi ses souvenirs les plus précieux. Le Milan AC savoure et fait ses comptes : après avoir versé 4 millions à Nottingham Forrest pour son prêt, il peut désormais lever son option d’achat pour un montant proche de 50 millions d’euros.