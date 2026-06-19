Milan : Guernier se rend au siège du club pour signer ; il arrive en transfert définitif en provenance de Birmingham

Aurelien Guernier est la première recrue du Milan Futuro lors de ce mercato estival. Le jeune attaquant anglais est arrivé hier à Milan où il a brillamment passé ses visites médicales. Pour ce joueur né en 2007, le Milan a devancé la concurrence de Chelsea, qui envisageait une opération en collaboration avec Strasbourg.





Le jeune joueur, né en 2007, s’est ensuite rendu au siège du club pour signer un contrat de six ans, valable jusqu’en 2029. Lors de son dernier exercice en Angleterre, il a évolué au sein des équipes U18 et U21 de Birmingham City. Entre championnat et coupe, il a disputé 25 matchs, inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives. Polyvalent, cet attaquant peut occuper toutes les positions offensives sur le terrain.