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Grafica CM Goncalo Ramos Milan 2026 2.1Calciomercato/Getty Images

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Milan, Gonçalo Ramos et Leão arrivent en Australie : le match amical contre Perth annulé

Milan AC

Leao et Ramos sont arrivés à Perth, où ils entameront la préparation avec l’AC Milan.

Aux alentours de 8 heures, heure locale, l’entraîneur de l’AC Milan Ruben Amorim a pu accueillir le nouveau numéro 9 milanais Gonçalo Ramos. Avec l’avant-centre, Rafa Leao est lui aussi arrivé à Perth, au centre du marché des transferts dans le sens des départs en raison des forts intérêts de Fenerbahce et de Galatasaray, mais il commencera bien la préparation dans la ville australienne. 

Le match amical contre les hôtes du Perth Glory a été annulé, et le prochain rendez-vous sera le derby face à l’Inter, programmé le 5 août à 13h00, car, selon Sky, les Australiens n’avaient pas le nombre minimum de joueurs pour le disputer.

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