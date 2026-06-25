Milan, Gimenez déclare : « Tout est entre les mains de mon agent ; nous avons convenu de ne pas parler de l'avenir tant que je serai à la Coupe du monde. »

Santiago Giménez était également sur le banc au coup d’envoi du match Mexique-République tchèque, remporté 3-0 par les locaux. L’attaquant mexicain, qui appartient au Milan AC, a accordé une interview à TV Azteca où il a également évoqué son avenir : « Nous avons convenu de laisser tout entre les mains de mon agent et de ne pas en parler pendant que je suis ici avec la sélection. Après la Coupe du monde, nous verrons ce qui se passera, mais le deal est clair : aucun sujet de transfert pendant la compétition. Pour l’instant, cette éventualité ne m’empêche pas de dormir. Je suis totalement concentré sur la Coupe du monde. Ce sont des moments rares, que l’on vit six fois au maximum dans une carrière. Je veux en profiter au maximum et ne pas me laisser distraire par des éléments que je ne maîtrise pas. Je laisse tout entre les mains de Dieu et je me concentre sur ce que j’ai à faire, c’est tout. »