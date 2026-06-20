En retard sur son calendrier, le Milan n’a toujours pas nommé son directeur général ni son responsable du football. Amorim espère toutefois que la situation sera clarifiée prochainement, et, selon une nouvelle indiscrétion rapportée par Tuttosport, un scénario inédit émerge.





Par ailleurs, le club serait sur le point d’enrôler le « super agent » George Gardi pour l’épauler lors des prochaines opérations de mercato. Rappelons que Gardi a joué un rôle clé dans l’essor international de Galatasaray grâce à plusieurs transferts retentissants, permettant à des stars comme Dries Mertens, Icardi, Leroy Sané et Victor Osimhen de porter le maillot du club stambouliote. Conséquence immédiate de cette organisation bâtie dans l’urgence, Rúben Amorim verra ses prérogatives s’élargir sur le plan sportif : Le technicien portugais endossera ainsi les rôles d’entraîneur et de manager. Compte tenu de son parcours, c’est à lui qu’il reviendra de présenter aux joueurs un projet encore flou, mais censé propulser le club le plus titré de l’histoire de la C1 – après le Real Madrid – au niveau qui lui correspond.