Milan : Gabbia mis à l'écart et Leao au Portugal : quelles sont les rumeurs à l'approche du match contre Naples ?

Les obligations avec les équipes nationales ont privé Allegri de plusieurs joueurs. Ce matin, les Rossoneri se sont retrouvés à Milanello pour poursuivre leur préparation en vue du match crucial contre Naples, prévu le 6 avril prochain. L'entraîneur de Livourne compte améliorer la condition physique de Gimenez, Nkunku et Fullkrug, qui n'ont pas été convoqués par leurs équipes nationales respectives. Mardi, Loftus-Cheek a repris l'entraînement avec le groupe : le milieu de terrain anglais fera son retour dans la liste des joueurs convoqués pour le match au stade Maradona contre les hommes de Conte.





Matteo Gabbia, qui se remet d'une opération début mars pour une hernie inguinale, s'est entraîné à part aujourd'hui encore : à l'heure actuelle, son retour pour le match décisif contre Naples, tant pour le Scudetto que pour la Ligue des champions, semble difficile. Leao se trouve actuellement au Portugal pour passer des examens médicaux suite à une récidive de sa douleur à l'adducteur et poursuivra sa convalescence là-bas avant de revenir à Milan la semaine prochaine. Pour le Portugais aussi, les perspectives ne sont pas encourageantes pour le match du 6 avril.