Milan Futuro, victoire renversante sur le terrain de Villa Valle : Ossola en vedette

Le Milan Futuro de Navarro relève immédiatement la tête. Après avoir encaissé le but de l’ouverture du score de Villa Valle, Ossola a égalisé sur la fin de la première période d’un joli piqué : le meneur de jeu de l’AC Milan, honoré du brassard de capitaine, se confirme comme l’homme en plus de ce début de saison. Le succès porte la signature du talent Pandolfi qui a trouvé le bon angle à la 4e minute du temps additionnel. Le joueur né en 2008 figure assurément parmi les éléments les plus intéressants capables d’apporter de la valeur au parcours de la deuxième équipe de l’AC Milan.