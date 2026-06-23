Milan Futuro : Massimo Oddo a résilié son contrat. L’annonce officielle est imminente. Reste à savoir qui désignera le prochain entraîneur

Il Milan Futuro cambia, Oddo risolverà nelle prossime ore il contratto che lo lega alla seconda squadra del club di via Aldo Rossi. Con Oddo la squadra ha chiuso il campionato al quarto posto, perdendo poi la semifinale play-off contro il Chievo Verona. L'ex allenatore del Pescara è pronto subito a ripartire, non nel campionato di serie D, e preferibilmente con una panchina da inizio stagione, in quanto spesso è subentrato a campionato in corso. L'obiettivo è quello di attendere una chiamata da un club di serie B o, in alternativa, di serie C.





Ora che è stata definita la struttura societaria, anche la squadra B potrà dotarsi di un nuovo riferimento per guidarla nel prossimo campionato di serie D.

Il nuovo allenatore sarà scelto dalla coppia Jovan Kirovski e Vincenzo Vergine, con il primo che continuerà ad avere un focus principale sulla squadra B, mentre il secondo sui giovani delle altre compagini del vivaio rossonero.







