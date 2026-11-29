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La série de victoires consécutives en championnat du Milan Futuro de l'entraîneur Sergio Navarro Barquero s'arrête à quatre. Au stade « Felice Chinetti » de Solbiate Arno (VA), le club s'est incliné 1-2 face au Real Calepina de l'entraîneur Gianluca Savoldi lors de la 14e journée de Serie D 2026-2027. Réduit à neuf après l'expulsion de Menon et la blessure de Guernier, le Milan Futuro a beaucoup souffert des absences de Vladimirov, Pittarella, Pandolfi, Ossola, Perera et Borsani, convoqués par Amorim en équipe première pour le déplacement à Cagliari, ainsi que d'Asanji, blessé.

Les visiteurs mènent déjà de deux buts à la 15e minute grâce à Orlandi, dont le tir est dévié de façon décisive par Zukić, et à Belotti. Le Milan Futuro réduit l'écart à la 23e minute grâce à Balentien et tente de relancer le match en seconde période, sans parvenir à égaliser. La journée reste toutefois particulière pour Gabriele Borsa, né en 2010, titulaire pour la première fois. Une confirmation de ce projet qui va au-delà du résultat et privilégie la progression de ces jeunes. Le Milan Futuro reste à 26 points avec un match en retard et abordait cette rencontre après les efforts consentis jeudi en Premier League International Cup face à Stoke City. Son prochain match sera un déplacement sur le terrain du Nibbiano, avant le match en retard en milieu de semaine contre la Leon, indique AcMilan.com.