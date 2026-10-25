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Milan Futuro, cruelle désillusion : le Club Milano égalise à la 91e minute en infériorité numérique. Les absences des six joueurs en équipe première pèsent lourd

Milan AC

Milan Futuro piégé en fin de match : le compte rendu de la rencontre face au Club Milano

Le Milan Futuro a fait match nul 1-1 contre le Club Milano, malgré une supériorité numérique pendant presque toute la seconde période. Un nul au goût amer pour les joueurs de Navarro, qui ont encaissé le but de Conti en fin de match, à la 91e minute. Le « panzer » allemand Asanji avait donné de l’espoir à l’AC Milan en marquant en première période, confirmant ainsi son excellente forme personnelle.


Les nombreuses absences ont pesé sur le match, puisque pas moins de six joueurs de l’équipe réserve de l’AC Milan (Bouyer, Perera, M.Cisse, Ossola, Vos et Menon) ont été convoqués par Ruben Amorim pour le match de ce soir contre l’Udinese.


Avec ce nul, le Milan Futuro reste dans la première moitié du classement malgré ses deux matches en moins, mais manque l’occasion de se rapprocher de la zone des playoffs.


Milan Futuro : Pittarella, Cappelletti, Borsani, Zukic, Pagliei, Sala, Bonomi, Plazzotta, Asanji, Idrissi, Guernier. Sur le banc : Pacileo, Colombo, Pandolfi, Borsa. Entraîneur : Sergio Navarro

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