Milan Futuro, c’est officiel : Birmingham City recrute l’ailier anglais Guernier

Aurelien Guernier est désormais officiellement un nouveau joueur du Milan. Il intégrera dans un premier temps le projet « Milan Futuro ». Voici le communiqué du club rossonero concernant l’ailier offensif anglais né en 2007 :





« L'AC Milan est heureux d'annoncer la signature du joueur Aurélien Guernier, qui intégrera le projet Milan Futuro, dédié à la formation et au développement des jeunes talents. L'attaquant, né en 2007, a évolué au Birmingham City FC et a désormais choisi de porter les couleurs rossoneri. »