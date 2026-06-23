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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milan Futuro, c’est officiel : Birmingham City recrute l’ailier anglais Guernier

Milan AC
Mercato

Aurélien Guernier est désormais officiellement un nouveau joueur du Milan. Il intégrera dans un premier temps le projet « Milan Futuro ».

Aurelien Guernier est désormais officiellement un nouveau joueur du Milan. Il intégrera dans un premier temps le projet « Milan Futuro ». Voici le communiqué du club rossonero concernant l’ailier offensif anglais né en 2007 :


 « L'AC Milan est heureux d'annoncer la signature du joueur Aurélien Guernier, qui intégrera le projet Milan Futuro, dédié à la formation et au développement des jeunes talents. L'attaquant, né en 2007, a évolué au Birmingham City FC et a désormais choisi de porter les couleurs rossoneri. »

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