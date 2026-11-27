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Le Milan Futuro ne réédite pas son exploit en Premier League International Cup U21. Après une victoire 2-1 contre Everton pour son entrée en lice, les jeunes joueurs de Navarro se sont inclinés 2-1 lors de la deuxième journée du groupe B.

Voici le récit du match publié sur le site officiel du Milan : « À la 7e minute, O. Kyeremeh se signale une première fois d'une frappe à ras de terre captée par Bouyer. À la 10e, Sala répond d'une frappe enroulée de loin, arrêtée par Hilson. À la 22e, Stoke City ouvre le score : Nixon centre pour la frappe du droit

victorieuse

d'O. Kyeremeh. À la 25e, Balentien s'élance, mais Hilson le stoppe. À la 29e, Enabulele tente sa chance, sans réussite. Une minute plus tard, il passe près du but après une erreur du Milan Futuro. À la 31e, Stoke City double la mise : Pinder reçoit le ballon et croise sa frappe du gauche dans le petit filet. À la 33e, le coup franc de Pandolfi ne donne rien. À la 34e, Hilson réalise un arrêt exceptionnel devant Plazzotta, puis repousse également la tentative de Pandolfi. À la 43e, Bouyer s'interpose devant O. Kyeremeh. 2-0 à la pause.

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À la 53e, Sala reprend un centre de Cappelletti, mais Hilson est bien placé. À la 63e, Guernier frappe aux abords de la surface et le ballon, légèrement dévié, passe à côté. À la 66e, Idrissi oblige Hilson à intervenir une nouvelle fois. À la 67e, Perera se montre également dangereux après une action rapide dans un petit espace. À la 73e, Bouyer reste vigilant face à O. Kyeremeh. À la 79e, le Milan Futuro réduit l'écart et relance le match : après un numéro technique en solitaire, Balentien bat Hilson d'une frappe croisée dans la surface. Dans le temps additionnel, Bonomi se procure deux occasions, sans parvenir à conclure. Dans les derniers instants, l'espoir repose sur un coup franc de Pandolfi, mais Hilson ne se laisse pas surprendre. Stoke City U21-Milan Futuro : 2-1. »

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LA FEUILLE DE MATCH

STOKE CITY-MILAN FUTURO 2-1

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STOKE CITY (4-2-3-1) : Hilson ; Mears, Anderson, Lenihan (Agina, 75e), Dauda ; Morrison, Enabulele ; Nixon, F. Achu (Fearn, 46e), Pinder (Alcock, 89e) ; O. Kyeremeh (Bradbury, 89e). Remplaçants : Clothier ; Collins ; Midwood. Entr. : Joyce.

MILAN FUTURO (4-2-3-1) : Bouyer ; Cappelletti (Bonomi, 75e), Cissé, Pagliei (Zukić, 85e), Borsani (Perera, 64e) ; Pandolfi, Sala ; Vos, Plazzotta (Idrissi, 64e), Guernier ; Balentien. Remplaçants : Pantelin ; Colombo ; Borsa. Entr. : Navarro.

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Arbitre : Carl Baker (ENG).

Buts : O. Kyeremeh (22e, SC), Pinder (31e, SC), Balentien (79e, MF).

Cartons jaunes : Sala (44e, MF), Anderson (47e, SC), Plazzotta (56e, MF).