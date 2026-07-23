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SS Lazio U19 v AC Milan U19 - Primavera 1Getty Images Sport

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Milan Futuro, axe avec Pescara : 3 joueurs vers le club biancazzurro

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Mercato

Milan Futuro, le marché s’anime aussi dans le sens des départs : Pescara veut Eletu, Magrassi et Capelletti

Le Milan Futuro s’entraîne à Milanello sous les ordres du nouvel entraîneur espagnol Navarro. Kirovski travaille sur le mercato en tenant également compte des offres arrivées pour plusieurs joueurs de l’effectif : Eletu a trouvé un accord avec Pescara pour un contrat de trois ans, mais le feu vert du club de l’AC Milan pour l’opération n’est pas encore arrivé.


Le club adriatique a également demandé à Kirovski si l’attaquant expérimenté Magrassi et le jeune latéral droit Cappelletti étaient disponibles.

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