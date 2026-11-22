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Large et convaincante victoire du Milan, qui inscrit cinq buts face à un Frosinone séduisant seulement à moitié. Porté par un grand Rabiot, l'AC Milan répond aux victoires de ses concurrents directs.

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AC MILAN

Maignan 6 : une soirée tranquille dans l'ensemble. Il ne peut pas faire grand-chose sur la reprise victorieuse de Masini.

Gila 6,5 : les appels de Kvernadze dans son dos lui posent beaucoup de problèmes en première période et il peine à les gérer. Peu à peu, il prend la mesure de l'ailier géorgien, jusqu'à neutraliser complètement sa menace offensive. Un général.

De Winter 6 : sur le but, son erreur est évidente, tant dans la lecture du jeu que dans son placement sur la deuxième touche de balle décisive de Masini. Le défenseur belge, toujours présent en ce début de saison, relève aussitôt la tête et répond coup pour coup avec caractère.

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Diawara 6,5 : solide comme le marbre de Carrare, le jeune défenseur français confirme qu'il est l'une des plus belles révélations de cette saison de l'AC Milan. Toujours bien placé, il ne souffre pas particulièrement de la vitesse des attaquants de Frosinone. Il progresse match après match. (70e, Pavlovic 6 : Amorim tient à lui donner un temps de jeu important après 12 jours d'absence pour blessure)

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Bartesaghi 5,5 : son adversaire direct, Ghedjemis, cherche constamment le un-contre-un et lui complique la tâche. Le jeune formé au club se montre toutefois trop vulnérable et manque aussi une passe décisive facile pour Pulisic. Hésitant. (46e, Jashari 7 : il va chercher avec rage son premier but sous le maillot de l'AC Milan. C'est sans doute le plus important des buts milanais de la soirée, puisqu'il éteint les ardeurs de Frosinone. Décisif)

Musah 6,5 : il abat un travail énorme pour donner de l'espace et du temps à Modric dans l'organisation du jeu, ainsi qu'à Rabiot pour ses projections décisives. Capable de défendre comme de participer à la construction, il s'adapte aussi au poste de latéral gauche en début de seconde période. Fiable. (70e, Estupinan 6 : il fait son travail avec sérieux)

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Modric 7 : sa passe verticale qui lance Rabiot dans l'espace sur le premier but de l'AC Milan vaut à elle seule le prix du billet. Et sa prestation ne se résume pas à cela : parfait écran devant la défense, il distille ses longues passes avec une précision suisse. Un maître.

Rabiot 7,5 : quand il allonge la foulée, les défenseurs de Frosinone ne peuvent plus que faire le signe de croix. Le premier but est à 90 % le sien et il délivre deux passes décisives parfaites à Ramos et Jashari. Il est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut. Dévastateur.

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Moreira 7 : le talent belge est en état de grâce. Il ne joue jamais la sécurité, attaque avec intensité et s'investit aussi dans les transitions. Il sert parfaitement Cisse sur le cinquième but. Altruiste.

Ramos 7 : il marque enfin dans le jeu, et c'est la grande nouvelle pour Amorim et l'AC Milan. Il subit quelques interventions trop dures, si bien qu'Amorim décide de le remplacer pour préserver ses forces avant les matches contre l'Olympiacos et Cagliari. (51e, Cisse 7 : chaque ballon qu'il touche se transforme en or. Son taux de réussite est absolument fou : sixième but en championnat, neuvième sous le maillot de l'AC Milan. Un sniper)

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Pulisic 7 : quatrième but lors des derniers matches de championnat : Captain America a retrouvé ses super-pouvoirs. Mention spéciale aussi pour son rôle très important dans la liaison entre le milieu de terrain et l'attaque. (80e, Hutchinson non noté)

Entr. Amorim 7 : l'entraîneur portugais peut sourire devant la prestation de ses joueurs, presque parfaite sur le plan technique, et les cinq buts inscrits. Très bon choix d'ajuster les rôles de Musah et Bartesaghi pour contenir Ghedjemis.

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FROSINONE

Palmisani 5 : il va chercher cinq fois le ballon au fond de ses filets et porte une responsabilité évidente sur le but de Jashari : le Suisse le bat à son premier poteau.

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Cittadini 5 : il livre un duel presque rugueux à Ramos et reçoit un carton jaune. Il perd le marquage du Portugais sur le but du 2-0 pour l'AC Milan. (46e, Amey 5,5 : ce n'était pas vraiment le match le plus facile pour le défenseur de Frosinone âgé de 21 ans, qui fait ce qu'il peut)

Calvani 5 : il était particulièrement observé pendant ce match en raison de l'intérêt de l'AC Milan pour lui. Il commence de la plus malheureuse des manières en envoyant le ballon dans ses propres filets sur l'ouverture du score. Une soirée à oublier au plus vite.

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Monterisi 5,5 : il tente de construire le jeu selon les principes d'Alvini : il y parvient en première période, mais sombre en seconde.

Oyono 6 : il se distingue par sa capacité à attaquer avec puissance et une assez bonne précision.

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Calò 5,5 : il commence bien, en créant deux occasions de but dans les 10 premières minutes, mais disparaît ensuite trop tôt de la rencontre, débordé par la classe et le dynamisme supérieurs des milieux adverses. (76e, El Azzouzi non noté)

Masini 6,5 : premier but sous le maillot de Frosinone à San Siro, juste récompense d'une très bonne prestation et d'un excellent début de saison.

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Tchato 5,5 : la principale nouveauté d'Alvini alterne de bonnes choses sur le plan technique et des erreurs tactiques manifestes. (63e, Terzic 5,5 : il ne fait guère mieux que son concurrent)

Schmid 6 : il évolue entre les lignes, et sa qualité saute aux yeux même dans une soirée difficile. (74e, Zerbin non noté)

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Ghedjemis 6 : il crée du jeu et des occasions en première période. Après la pause, l'AC Milan prend sa mesure.

Kvernadze 6 : il met Gila en difficulté et tente sa chance. Il confirme tout le bien que l'on dit de lui. (63e, Birligea 5 : il ne voit jamais le ballon)

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Entr. Alvini 5,5 : il n'accepte aucun compromis. C'est aussi ce qui fait sa force.