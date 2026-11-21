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Serie A - Journée 12 22 nov. 2026 - 12:00 San Siro

Milan-Frosinone est diffusé en direct en Italie. Voici les chaînes et services permettant de suivre le match à la TV et en streaming.

Le Milan retrouve San Siro le dimanche 22 novembre 2026 pour affronter Frosinone à la reprise de la Serie A après la trêve internationale. L’équipe de Ruben Amorim occupe la quatrième place du classement et cherche à confirmer après sa victoire sur le terrain du Genoa.

Le Milan aborde ce rendez-vous avec quelques bonnes nouvelles du côté de l’infirmerie. Mike Maignan a repris partiellement l’entraînement collectif et devrait, selon toute vraisemblance, être titulaire dans les buts. Christian Pulisic ne rentrera à Milanello que la veille du match, mais Amorim n’a pas l’intention de se passer de l’Américain au coup d’envoi.

Diego Moreira est l’homme du moment au Milan. Le Belge a terminé la trêve sur une prestation extraordinaire contre l’Italie en Ligue des nations, inscrivant le but du 4-1 définitif et étant élu homme du match. En championnat, il compte déjà quatre buts et trois passes décisives en sept apparitions.

Yunus Musah s’est taillé un rôle de premier plan inattendu sous la direction d’Amorim. L’Américain a disputé 759 minutes en Serie A, plus que Rabiot, et a été aligné contre le Genoa au poste inhabituel de latéral gauche, avec des résultats positifs.

Le Frosinone de Massimiliano Alvini arrive à Milan en bonne forme, avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches de championnat. L’équipe n’a subi qu’une défaite sur cette période, 3-0 contre le Napoli, et occupe la sixième place du classement.

L’absence d’Antonio Raimondo pèse sur l’attaque des visiteurs, même si le joueur devrait être rétabli d’ici la fin de l’année. Le club s’est déjà activé sur le marché des transferts pour pallier ce problème, avec une offre concrète pour un attaquant suédois.

Pour suivre le match en direct à la TV ou en streaming, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur les chaînes et services disponibles.

Nouvelles des équipes

Le Milan récupère Maignan, qui retrouvera sa place de titulaire après le problème à la cuisse survenu en sélection. Pulisic est attendu à Milanello la veille du match et sera titulaire. La situation de Pavlovic reste en revanche incertaine : le défenseur serbe a repris partiellement l’entraînement, mais sa titularisation dépendra de la séance de la veille, Diawara étant prêt à le remplacer. Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Tomori, Chukwueze et Terracciano restent absents. La composition probable du Milan est la suivante : Bouyer ; De Winter, Diawara, Gila ; Modric, Musah, Moreira, Rabiot ; Pulisic ; Ramos, Cisse.

Frosinone doit se passer de Raimondo, Grillitsch et Terzic, blessés, tandis que Bracaglia est suspendu. La composition probable des visiteurs est la suivante : Palmisani ; Akpoguma, Oyono, Monterisi, Calvani ; Kvernadze, Ghedjemis, Calo, Cichella ; Schmid ; Birligea.

Forme du moment

Le Milan a enregistré trois victoires, aucun nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 sur le terrain du Genoa en Serie A. Sur cette période, le Milan a battu l’Inter 3-1 et l’Udinese 2-0, mais a subi une lourde défaite à domicile contre Bologne (2-4) et a été éliminé de la Ligue Europa après un revers 0-2 contre Ferencvaros. En cinq matches, le Milan a marqué six buts et en a encaissé neuf.

Frosinone a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Serie A. Sa défaite la plus récente est survenue contre Cagliari (1-0), mais avant ce résultat, l’équipe avait battu le Torino 2-0 et largement dominé Lecce 5-1. Le nul 4-4 contre l’Atalanta témoigne de sa prolificité offensive. En cinq matches, Frosinone a marqué douze buts et en a encaissé sept.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 3 février 2024, lorsque Frosinone s’était imposé 2-3 à domicile contre le Milan en Serie A. Lors des cinq rencontres les plus récentes, le Milan a remporté trois victoires, contre une pour Frosinone, et un match s’est terminé par un nul. Parmi les résultats figurant dans le jeu de données se trouvent également la victoire 3-1 du Milan à San Siro en décembre 2023 et le 0-0 de décembre 2018 au stade Benito Stirpe.

Classement

En Serie A, le Milan occupe actuellement la quatrième place, tandis que Frosinone est sixième au classement.