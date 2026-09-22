Milan, écoutez Stramaccioni : « Amorim n’a pas abandonné la défense à trois, je vous explique ce qu’il recherche »

Andrea Stramaccioni, interrogé par la Gazzetta dello Sport, a commenté ainsi les nouveautés tactiques aperçues chez Milan contre Lecce : « Je ne crois pas qu’il ait abandonné la défense à trois, je pense simplement que face à Lecce, on a vu une variante intelligente dans la relance depuis l’arrière. De ce que je sais de lui, Amorim part toujours, dans ses équipes, d’un 3-4-2-1 avec un bloc positionnel. Il l’a fait au Sporting et, même avec moins de résultats, à Manchester United. Son objectif est de créer des triangles et des losanges à l’intérieur du terrain. Prenons l’exemple de Gila. Dans l’idée de jeu du Portugais, il devrait toujours avoir trois options possibles : vers le milieu de gauche, vers le piston droit ou vers le meneur de jeu. Et ainsi de suite pour tous les autres. Une fois qu’Amorim estime que l’équipe a « digéré » le modèle positionnel, il commence à appliquer des variations. Contre Lecce, nous en avons vu une : une construction à quatre avec une rotation qui amène Gila en position d’arrière latéral, où il n’est pas en difficulté, Modric à l’organisation du jeu et Rabiot dans un rôle qui lui convient davantage, où il peut attaquer la surface. En phase sans ballon, en revanche, même si on l’a peu vu contre Lecce, Milan revenait toutefois à une défense à trois ».