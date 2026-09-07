Milan, écoute Costacurta : « L’AC Milan favori pour la Ligue Europa avec la Juventus, je vois plus volontiers Milan cette année »

Alessandro Costacurta observe avec beaucoup d’intérêt le nouveau Milan d’Amorim. L’ancien défenseur de l’AC Milan, interrogé au micro de SportWeek, a évoqué les ambitions du club lombard dans cette saison qui vient de débuter, en désignant justement Milan et la Juventus parmi les principales favorites pour la victoire en Ligue Europa : « Milan et la Juventus sont favoris en Ligue Europa et doivent atteindre au moins les demi-finales, pour le reste attention aux Anglais et en particulier à Bournemouth »





Il poursuit ensuite : « Amorim m’intrigue, il veut pousser l’adversaire à la faute, quitte à prendre quelques risques, et rien que pour cela il m’est sympathique. »