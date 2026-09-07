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Milan, écoute Costacurta : « L’AC Milan favori pour la Ligue Europa avec la Juventus, je vois plus volontiers Milan cette année »

Milan AC

L’ancien défenseur de l’AC Milan a livré quelques déclarations au micro de Sportweek sur la saison de l’AC Milan

Alessandro Costacurta observe avec beaucoup d’intérêt le nouveau Milan d’Amorim. L’ancien défenseur de l’AC Milan, interrogé au micro de SportWeek, a évoqué les ambitions du club lombard dans cette saison qui vient de débuter, en désignant justement Milan et la Juventus parmi les principales favorites pour la victoire en Ligue Europa : « Milan et la Juventus sont favoris en Ligue Europa et doivent atteindre au moins les demi-finales, pour le reste attention aux Anglais et en particulier à Bournemouth »


Il poursuit ensuite : « Amorim m’intrigue, il veut pousser l’adversaire à la faute, quitte à prendre quelques risques, et rien que pour cela il m’est sympathique. »

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